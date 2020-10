Milan, Gazidis: “Vogliamo i più forti talenti. Pensiamo già a gennaio”

MILAN NEWS – Oggi si è svolta l’Assemblea dei Soci del Milan, al termine della quale c’è stata una conferenza stampa da parte di Ivan Gazidis e Paolo Scaroni. L’amministratore delegato rossonero ha risposto anche ad alcune domande di calciomercato, su eventuali sforzi di Elliott a gennaio per puntare subito a qualche titolo. Ecco le sue dichiarazioni: “Stiamo vivendo un periodo positivo sicuramente, ma il percorso verso gli obiettivi prefissati è lungo e impegnativo. Il club ha un proprietà forte, che crede in una visione di un nuovo Milan. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare i migliori giovani talenti al mondo, farli crescere e sviluppare la loro passione per il Milan. Si è appena chiusa la finestra di mercato, siamo molto soddisfatti. La direzione sportiva di Maldini si sta già preparando per gennaio e siamo fiduciosi”.

