Milan, in attesa che si delinei il futuro del club ecco il primo rinforzo: Adli

In attesa del cambio di proprietà, il Milan abbraccerà presto il primo rinforzo che arriva dal mercato, precisamente da Bordeaux: Yacine Adli

Enrico Ianuario

Con il campionato ormai concluso, il Milan è focalizzato verso il futuro. Sono ore calde dalle parti di via Aldo Rossi, in quanto il club presto avrà una nuova proprietà. Come abbiamo riportato questa mattina, sarebbe tutto fatto per la cessione del Milan da parte del fondo Elliott a RedBird Capital. Con il mercato rossonero in attesa che il tutto venga definito, il Milan può già contare sul primo ufficiale acquisto della stagione: Yacine Adli.

L'ex PSG sarà uno dei volti nuovi del Milan 2022-2023. Il classe 2000 è stato acquistato la scorsa estate per circa 10 milioni di euro ed è rimasto in prestito al Bordeaux per disputare la sua ultima stagione nel campionato francese. Il percorso dei girondini in Ligue 1, però, non è andato nel migliore dei modi, anzi è andato decisamente male. Il Bordeaux, infatti, ha concluso la stagione all'ultimo posto in classifica, retrocedendo dunque il Ligue 2.

Considerato il risultato finale del club francese, è lecito che i tifosi milanisti si facciano delle domande circa le reali qualità di Yacine Adli. Fortunatamente per i rossoneri, il giocatore è stata probabilmente l'unica nota positiva della stagione del Bordeaux. Ha disputato 36 partite in Ligue 1 dove ha segnato un gol e fornito 8 assist ai suoi compagni di squadra. Trequartista di ruolo, oltre ai numeri si aggiungono delle ottime prestazioni in cui si è potuto notare che possiede un'ottima qualità tecnica.

Con il Milan ha firmato un contratto fino al 2026, dunque avrà tutto il tempo necessario per poter crescere e dire la sua anche in una realtà così grande come lo è quella rossonera. Adli avrà la possibilità di dimostrare di essere un ottimo calciatore e dare quella qualità a Stefano Pioli in una zona del campo dove, proprio in questa stagione, qualcosa è mancata in termini di giocate e gol realizzati. I rossoneri lo aspettano incuriositi, il giocatore probabilmente non vedrà l'ora di mettersi all'opera nella squadra campione d'Italia.