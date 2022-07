Milan, Florenzi saluta la Roma: “Ho scelto la via del silenzio e del rispetto”

La notizia, nell'area da settimane, è diventata ufficiale pochi minuti fa: Alessandro Florenzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . 30 presenze e 2 gol che hanno convinto il club rossonero ad acquistarlo dalla Roma a titolo definitivo. L'esterno numero 25, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto subito salutare in maniera adeguata al sua ex squadra, dedicandole parole dolci che, in un passaggio, sanno di rimpianto per quello che poteva essere e non è stato. Questo il post.

"Ciao Roma, é stato un viaggio splendido! Avevo 11 anni la mia prima volta a Trigoria. In vent'anni solamente quattro volte ti ho detto arrivederci. La prima volta per crescere e "farmi le ossa" e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato. Ho scelto la via del silenzio, perchè è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Trigoria, insieme siamo stati "CASA". Sereno e consapevole di aver dato il massimo per la maglia e i tifosi...vi auguro il meglio! Ale".