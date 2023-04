Milan, guarda Dia: l’attaccante rimanda la festa scudetto del Napoli | News

Boulaye Dia rimanda la festa scudetto del Napoli. Con un gol segnato all'84esimo durante il match tra gli azzurri e la Salernitana, l'attaccante senegalese ha impedito alla gente di festeggiare quello che sarà il terzo scudetto della storia del club campano. Negli ultimi mesi, considerati i tanti gol segnati al primo anno in Serie A e le tante ottime prestazioni, l'ex calciatore del Villarreal è stato accostato anche al Milan. I rossoneri, molto probabilmente, durante il prossimo mercato estivo dovranno puntellare il reparto avanzato in quanto alcuni attaccanti potrebbero dire addio al Diavolo. Dia nel campionato in corso ha segnato finora 12 gol. Sarà lui il prossimo acquisto del Milan? Staremo a vedere. Biglietti Milan-Inter, come nel 2003: file e sacchi a pelo