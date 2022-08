Milan, Di Stefano: “Difesa, un eventuale acquisto dipende da due cose”

"Tutto sommato il Milan è coperto. Al momento si cerca non una prima scelta, ma un'alternativa. Un eventuale acquisto dipende da due cose. La prima è se Gabbia spingesse per andare via dal Milan per giocare ad alti livelli nel nostro campionato dopo averlo fatto nel Milan da alternativa. La seconda riguarda le condizioni di Simon Kjaer, che sono da verificare: il danese non è più giovanissimo. Il Milan adesso inizierà una serie di partite ogni tre giorni. Lui è un titolare, bisognerà vedere se sta bene. Se non sta bene ecco che potrebbe arrivare un'ottima alternativa".