Milan, Di Marzio: “Rossoneri i più attivi e senza spese”

Le parole di Di Marzio sul Milan

Il mercato di gennaio ha avuto come grande protagonista il Milan. I rossoneri hanno acquistato tre giocatori, uno per reparto, rinforzandosi in modo molto concreto. Il Milan è stato l’unico club a fare operazioni del genere, anche perché, di fatto, si è mosso senza spendere. Di questo ha parlato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ai microfoni di William Hill: “Zero esborso di denaro o quasi per le big, cartolina del momento economico attuale: il Milan primo in classifica e tra i club più attivi, ha portato a termine tre operazioni, due delle quali in prestito con diritto di riscatto (Meite dal Torino e Tomori dal Chelsea) e una sul mercato degli svincolati, Mandzukic”.

