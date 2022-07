Mercato Milan – Pressing De Ketelaere: pronte due contropartite / News

Il Milan punta deciso su Charles De Ketelaere per questa sessione di calciomercato. Il belga è infatti l'obiettivo principale dei rossoneri per rinforzare la trequarti. Il club punta ad aggiungere qualità al reparto ed il classe 2001 è l'identikit perfetto in termini di età e talento. Come riporta il 'TuttoSport' questa mattina, il Milan ha cerca di accelerare con il Brugge.

La prima offerta da 20 milioni di euro + bonus è stata rifiutata dal club belga. Un esito prevedibile per la società di Via Aldo Rossi, che ha definito questa prima proposta come esplorativa. Dal canto suo il Brugge per De Ketelaere ha in mano una cifra da 30 milioni + 7 di bonus messa sul piatto dal Leeds United, il Milan deve fare presto per non cominciare ad intravedere gli spauracchi Botman. Maldini e Massara sono disposti a pareggiare la parte fissa offerta dal club inglese, aggiungendo due contropartite tecniche giovani e di gradimento alla controparte come Andreas Jungdal ed Emil Roback.