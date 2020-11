Milan, CT Ungheria: “Szoboszlai via a gennaio, ma è vicino al RB Lipsia”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio si avvicina e uno dei giocatori più ricercati è sicuramente Dominik Szoboszlai, fantasista ungherese classe 2000 di proprietà del RB Salisburgo. Su di lui pende una clausola rescissoria da soli 25 milioni e dunque tutti i club lottano per accaparrarselo, Milan compreso. Tuttavia, secondo Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, il futuro di Szoboszlai dovrebbe essere al RB Lipsia, club affiliato. L’obiettivo, probabilmente, è non far valere la clausola rescissoria per poi venderlo in estate a cifre superiori.

Ecco le parole del CT: “Per sentito dire o per bocca del suo allenatore, Szoboszlai credo che sembra proprio possa cambiare squadra a gennaio, lasciando Salisburgo. Dalle voci sembrerebbe molto vicino alla consorella, al Lipsia. Non ne ho parlato però né con lui né con l’agente”.

