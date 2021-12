Milan, continua l’ascesa di Pobega: Harry Potter non si ferma più

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, sta disputando una grande stagione al Torino. Così può conquistarsi anche il Mondiale

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'ascesa di Tommaso Pobega. Il centrocampista, in prestito dal Milan, sta disputando una grandissima stagione al Torino. In teoria l'ex Spezia tornerà a Milanello al termine della stagione, anche se i due club parleranno a tempo debito del futuro del giocatore. Pobega in questo momento è concentrato esclusivamente sul presente: gol, assist e prestazioni di qualità.

Se continua così, la convocazione di Pobega per il Mondiale (in caso di qualificazione) sarà una conseguenza. Il Milan se lo gode, consapevole di avere tra le mani un tesoro prezioso. Intanto oggi il centrocampista se la vedrà con l'Inter di Simone Inzaghi: per Harry Potter sarà dunque un derby, visto che è cresciuto nel settore giovanile rossonero. La gara ovviamente non sarà facile, ma Pobega in questa stagione sembra essere in grado di fare tutto. Un suo gol oggi sarebbe molto gradito dai tifosi rossoneri.