Milan, comunicato ufficiale: Brescianini al Monza in prestito secco / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato la cessione di Marco Brescianini al Monza in prestito secco. Ecco il comunicato rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, a partire dal 1° luglio 2021, le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini all'AC Monza. Il Club augura a Marco le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".