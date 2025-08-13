Milan, che tesoretto dalle cessioni di questo calciomercato estivo!

Inoltre, Tare ha concretizzato due altre uscite impreviste. La prima è stata quella di Emerson Royal , per cui il Flamengo ha versato nelle casse rossonere 9 milioni . La seconda è stata quella di Morata , finito al Como dopo il termine del prestito al Galatasaray. Grazie all'attaccante spagnolo, i rossoneri dovrebbero incassare circa 10 milioni .

Infine, è stata finalizzata la cessione di Thiaw al Newcastle. Tale operazione è stata il vero capolavoro della dirigenza milanista, per quanto riguarda le uscite. A inizio calciomercato il Milan aveva accettato un'offerta del Como da 25 milioni di euro. Il giocatore ha però rifiutato la destinazione, convinto di potersi giocare le proprie carte con Allegri in panchina. Il tedesco ha avuto ragione tanto che il nuovo tecnico lo avrebbe tenuto volentieri in squadra. Tuttavia, quando gli inglesi hanno offerto 40 milioni (bonus compresi) a Casa Milan non hanno saputo resistere e hanno accettato la proposta monstre.