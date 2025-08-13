Milan, che tesoretto dalle cessioni di questo calciomercato estivo!

Arrivando a un'altra cessione dolorosa - ma sembrata quasi necessaria -, bisogna citare Theo Hernandez. Il terzino sinistro - miglior marcatore della storia del Milan tra i difensori - ha accettato la corte araba dell'Al-Hilal, che ha sborsato 25 milioni.
Inoltre, Tare ha concretizzato due altre uscite impreviste. La prima è stata quella di Emerson Royal, per cui il Flamengo ha versato nelle casse rossonere 9 milioni. La seconda è stata quella di Morata, finito al Como dopo il termine del prestito al Galatasaray. Grazie all'attaccante spagnolo, i rossoneri dovrebbero incassare circa 10 milioni.
Infine, è stata finalizzata la cessione di Thiaw al Newcastle. Tale operazione è stata il vero capolavoro della dirigenza milanista, per quanto riguarda le uscite. A inizio calciomercato il Milan aveva accettato un'offerta del Como da 25 milioni di euro. Il giocatore ha però rifiutato la destinazione, convinto di potersi giocare le proprie carte con Allegri in panchina. Il tedesco ha avuto ragione tanto che il nuovo tecnico lo avrebbe tenuto volentieri in squadra. Tuttavia, quando gli inglesi hanno offerto 40 milioni (bonus compresi) a Casa Milan non hanno saputo resistere e hanno accettato la proposta monstre.
In sintesi, il Milan ha incassato circa 150 milioni in questa finestra di mercato. Era da tantissimi anni che non si registravano cifre simili in entrata. Merito di un nuovo direttore sportivo che è stato in grado di vendere al meglio alcuni calciatori in rosa, ottimizzando il profitto. I tifosi sperano che anche i colpi in entrata possano essere così azzeccati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA