Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, che tesoretto dalle cessioni di questo calciomercato estivo!

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, che tesoretto dalle cessioni di questo calciomercato estivo!

Vieri: 'Milan oggi più debole: Reijnders e Theo, partenze devastanti'
Il Milan è molto attivo durante questo calciomercato estivo. Sky Sport ha analizzato il cospicuo tesoretto ricavato dalle cessioni
Redazione PM

Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato. A causa della mancata qualificazione alle coppe europee i rossoneri hanno dovuto ricorrere a parecchie cessioni per acquistare nuovi calciatori. Lungo tutta l'estate, è stato evidente quanto il lavoro di Igli Tare (il nuovo direttore sportivo) sia stato duplice. Da una parte, ha dovuto ricercare opportunità sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Allegri, dall'altra, ha avuto il compito di cedere bene alcuni giocatori. Questo secondo lato della questione è stato analizzato da Sky Sport, che ha preso in considerazione la base fissa di ciascuna operazione in uscita.

Cessioni dolorose sì, ma quanti incassi!

—  

Il calciomercato estivo si è aperto con una bruttissima notizia per i tifosi rossoneri: la cessione di Tijjani Reijnders. L'olandese - miglior giocatore della scorsa stagione - si è accasato al Manchester City per 55 milioni di euro di base fissa più 15 di bonus. Di lì a poco, sono stati ceduti anche Kalulu - riscattato dalla Juventus per 14 milioni - e Pellegrino, andato al Boca Juniors per 3,5 milioni.

LEGGI ANCHE

Arrivando a un'altra cessione dolorosa - ma sembrata quasi necessaria -, bisogna citare Theo Hernandez. Il terzino sinistro - miglior marcatore della storia del Milan tra i difensori - ha accettato la corte araba dell'Al-Hilal, che ha sborsato 25 milioni.

Inoltre, Tare ha concretizzato due altre uscite impreviste. La prima è stata quella di Emerson Royal, per cui il Flamengo ha versato nelle casse rossonere 9 milioni. La seconda è stata quella di Morata, finito al Como dopo il termine del prestito al Galatasaray. Grazie all'attaccante spagnolo, i rossoneri dovrebbero incassare circa 10 milioni.

Infine, è stata finalizzata la cessione di Thiaw al Newcastle. Tale operazione è stata il vero capolavoro della dirigenza milanista, per quanto riguarda le uscite. A inizio calciomercato il Milan aveva accettato un'offerta del Como da 25 milioni di euro. Il giocatore ha però rifiutato la destinazione, convinto di potersi giocare le proprie carte con Allegri in panchina. Il tedesco ha avuto ragione tanto che il nuovo tecnico lo avrebbe tenuto volentieri in squadra. Tuttavia, quando gli inglesi hanno offerto 40 milioni (bonus compresi) a Casa Milan non hanno saputo resistere e hanno accettato la proposta monstre.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kiwior?>>>

In sintesi, il Milan ha incassato circa 150 milioni in questa finestra di mercato. Era da tantissimi anni che non si registravano cifre simili in entrata. Merito di un nuovo direttore sportivo che è stato in grado di vendere al meglio alcuni calciatori in rosa, ottimizzando il profitto. I tifosi sperano che anche i colpi in entrata possano essere così azzeccati.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA