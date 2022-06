Milan, Castillejo verso l’addio: piace in Spagna, ma nessuna offerta

Tra i giocatori che dovrebbero lasciare il Milan in questa finestra estiva di calciomercato c'è anche Samu Castillejo. L'esterno piace in Spagna, ma per adesso non è giunta alcuna offerta ufficiale. Il calciatore non rientra da tempo nei piani di Stefano Pioli e della società, tant'è che diverse volte è stato vicino all'addio. Ma quest'estate dovrebbe essere davvero quella giusta per la partenza. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' anche lo spagnolo spingerebbe per il ritorno in patria.