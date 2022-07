Milan, Castillejo parla da ex. De Ketelaere, rilancio. Sanches, tira e molla

Samu Castillejo ha raggiunto Valencia e ha espresso tutta la sua felicità per il trasferimento. Intanto vanno avanti i discorsi per Charles De Ketelaere e Renato Sanches. C'è il rilancio del Milan per il belga, mentre per il portoghese la pazienza sta finendo. Intanto si raffredda anche la pista che porta ad Hakim Ziyech del Chelsea. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!