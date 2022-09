Milan, Cardinale chiamato ad una scelta su Leao: duplice possibilità

La questione del contratto di Rafael Leao con il Milan sarebbe nell'agenda di Gerry Cardinale, proprietario del club, di ritorno in Italia

Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del Milan, sta per tornare in Italia e affrontare la questione Rafael Leao, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarebbe una delle sue priorità.