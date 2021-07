Milan, cambia il futuro di Krunic: il punto sul bosniaco

Rade Krunic potrebbe iniziare una nuova stagione con il Milan. Il futuro del centrocampista bosniaco è cambiato nelle ultime ore

Pioli non ha mai nascosto la sua ammirazione per Krunic, impiegandolo in diverse posizioni del campo al bisogno. Il calciomercato è ancora aperto, c’è ancora un mese per cambiare squadra, ma la situazione salvo sorprese non porterà Rade Krunic lontano dal Milan.