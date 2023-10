Milan, Camarda va blindato: a marzo le trattative per il contratto

Il Milan si prepara per altri sessioni di calciomercato che potrebbero essere molto importanti per il club. I rossoneri si sono mossi tantissimo in estate, ma alcuni ruoli potrebbero essere ulteriormente rinforzati. Non solo la prima squadra, il Milan ha pensato molto anche alle giovanili e alla Primavera. Sono tantissimi i talenti a disposizione di Ignazio Abate. La sua squadra ha iniziato benissimo la stagione, anche grazie all'abbondanza di talento per la categoria. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla questione rinnovi in casa Milan. Tra questi anche il talento Francesco Camarda. Ecco le ultime.