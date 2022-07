Milan – Lo Spezia non annuncia Caldara, ma lui gioca in amichevole

Mattia Caldara non è ancora stato ufficialmente annunciato dallo Spezia, ma l'ormai ex Milan sta già giocando le amichevoli con i liguri

Tra i giocatori del Milan che durante questa finestra di calciomercato hanno già cambiato, o dovranno cambiare, dimora figura anche Mattia Caldara. Nelle ultime settimane, lo Spezia ha cercato con frequenza il centrale ex Atalanta; i liguri tuttora sembrano aver chiuso le trattive per acquistarne il cartellino.

La presenza di Caldara nell'amichevole contro lo Stegen, certifica quindi il suo passaggio in terra ligure; rimane lo stupore per la curiosa scelta di non annunciare la chiusura dell'operazione prima di utilizzare il calciatore. Come sottolinea TMW, però, c'è il nulla osta da parte del Milan, che consente a Caldara di essere a tutti gli effetti utilizzabile dallo Spezia in attesa del trasferimento ufficiale.