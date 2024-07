Milan, arriva Morata? Zirkzee grazie a Pioli? Camarda in Prima? Solo se…

Tanto spazio concesso sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, giovedì 4 luglio 2024, al calciomercato del Milan. Inizia ufficialmente la sessione estiva e sono già moltissime le trattative in piedi per il club di Via Aldo Rossi. Tanto mercato: il piano per per Zirkzee? C'è una carta. Vecchia fiamma per l'attacco. Il piano per Camarda e Maignan-Theo. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.