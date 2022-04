Milan, Cairo: “Belotti? Potrebbe aver già firmato con qualcuno”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del futuro di Andrea Belotti

Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? L'attaccante del Torino, in scadenza a giugno, potrebbe aver firmato per un'altra squadra. Tra le squadre interessate al centravanti c'è anche il Milan. Urbano Cairo, presidente granata, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della situazione del Gallo: "Belotti? Va a scadenza, potrebbe aver già firmato per qualcuno. Dal 1 febbraio era libero di firmare, forse doveva comunicarlo, ma teoricamente potrebbe anche averlo fatto... Non credo".