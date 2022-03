Milan, operazione Berardi: Maldini e Massara hanno l’ok della proprietà

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe sulle tracce dell'esterno d'attacco del Sassuolo Domenico Berardi

Nonostante manchino ancora due mesi dall'inizio del mercato estivo, il Milan prova ad anticipare i tempi e studia i possibili movimenti in entrata. Non è un mistero che il nome di Domenico Berardi piaccia dalle parti di via Aldo Rossi, con i rossoneri che vorrebbero acquistarlo per rinforzare ulteriormente la fascia destra d'attacco. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza del Milan sarebbe pronta ad offrire 15 milioni di euro al Sassuolo , club proprietario del cartellino del campione d'Europa.

Una cifra probabilmente ritenuta bassa dagli emiliani, i quali chiedono di più per cedere il loro capitano. In ogni caso, secondo la 'rosea' le basi per avviare una trattativa c'è. Inoltre c'è un aspetto sicuramente non banale da considerare: Maldini e Massara avrebbero il benestare della proprietà, ovvero il Fondo Elliott, per provare ad acquistare il calciatore che, quest'anno, ha già messo a referto ben 14 gol e 14 assist con il Sassuolo in Serie A. Sarà Berardi uno dei primi rinforzi per il Milan del futuro? Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.