Milan, Bennacer: il rinnovo si complica, l’agente chiede di più

Ancora distanza tra domanda ed offerta per la questione relativa al rinnovo contrattuale del centrocampista del Milan, Ismael Bennacer.

Non c'è solo Rafael Leao tra i giocatori del Milan in attesa di un rinnovo contrattuale, anche il centrocampista Ismael Bennacer continua infatti a trattare con la società rossonera.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Calciomercato.com, Il Milan ed Ismael Bennacer non sono ancora giunti ad un accordo per il rinnovo contrattuale. Ci sarebbe infatti ancora distanza tra l'offerta dei rossoneri di circa 3 milioni di euro annui d'ingaggio e le richieste dell'agente Moussa Sissoko che vorrebbe per il suo assistito un ingaggio almeno raddoppiato rispetto agli 1,7 milioni di euro tuttora percepiti. L'obiettivo è chiaramente quello di cercare di arrivare ad un accordo il prima possibile. Leggi qui le TOP NEWS di giornata >>>