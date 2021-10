Milan, Bennacer ha invitato e incontrato i ragazzi dell’Arles

Bennacer ieri ha invitato a San Siro alcuni giovani dell'Arles per il match del Milan e poi li ha incontrati in albergo dopo la partita.

Ieri sera Ismael Bennacer ha invitato a vedere il Milan l'Under 11 e l'Under 12 dell'AC Arles, la società in cui lui è cresciuto. I giovani hanno assistito al match contro il Torino a San Siro, che i rossoneri hanno vinto con un po' di fatica. Tornati in albergo dopo la partita, i giovani dell'Arles sono stato sorpresi di incontrare Bennacer e i suoi compagni di squadra rossoneri francesi Olivier Giroud e Pierre Kalulu, oltre a Rafael Leao. Sicuramente una sorpresa che ha reso felicissimi i bambini, come dimostrano le foto pubblicate sui social. Ecco il tweet delle foto con i campioni rossoneri. Intanto ecco le notizie più importanti della mattina di oggi >>>