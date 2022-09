Milan, Bennacer: ripresi i contatti per il suo rinnovo

Pochi dubbi sul fatto che la coppia di centrocampisti centrali titolari del Milan per questa stagione sia quella formata da Sandro Tonali ed Ismael Bennacer . Se per il primo, nella giornata di ieri, è arrivato l'annuncio ufficiale del suo prolungamento contrattuale; per il secondo ai piani alti di Casa Milan si è tornati ad affrontare la questione.

Stando infatti a quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sono ripresi i contatti tra le parti che potrebbero portare ad un prolungamento contrattuale del centrocampista di nazionalità algerina. A livello economico, potrebbe esserci qualche piccola difficoltà in più considerando che Bennacer non potrà godere dei vantaggi relativi al Decreto Crescita.