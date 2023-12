“Rifiutai Milan e Bayern Monaco per il Genoa”: Skuhravy si racconta

Tomas Skuhravy, ex calciatore, era vicino a vestire la maglia del Milan. Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista...

Tomas Skuhravy , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Bianconera', raccontando un retroscena di mercato che lo vide rifiutare il Milan per rimanere al Genoa . Ecco, dunque, le sue parole.

Skuhravy: "Mi cercano Milan, Marsiglia e Bayern Monaco, ma..."

"Dopo aver segnato 15 gol in A, alla prima stagione, mi cercarono Marsiglia, Milan e soprattutto il Bayern Monaco. Venne addirittura Rummenigge in persona a parlarmi. Tutti i miei compagni mi dicevano che dovevo accettare. Ma scelsi di restare e non me ne sono mai pentito. Tanto che ancora oggi vivo a Genova".