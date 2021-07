Milan – Altro rinnovo in programma: Tolomello pronto a firmare

Rinnovo in vista per Filippo Tolomello, giovane classe 2002. Oggi è in programma la firma per il centrocampista centrale

Carmelo Barillà

Rinnovo in vista per Filippo Tolomello, giovane classe 2002 del Milan. Oggi è in programma la firma per il centrocampista centrale, stando a quanto riporta 'TMW'. L'ex Trapani si legherà al Milan per un anno con opzione per le due stagioni successive. Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan