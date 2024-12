Milan, Fonseca a rischio in caso di sconfitta contro la Roma? FootMercato parla di nuovo di Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', a poche ore da Milan-Roma , partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 , torna verosimile il rischio esonero per Paulo Fonseca , allenatore dei rossoneri, in caso di sconfitta questa sera contro la compagine di Claudio Ranieri . Secondo quanto si legge, la panchina di Fonseca resterebbe caldissima e, in caso di risultato negativo contro i giallorossi di Ranieri, il suo futuro potrebbe essere messo ancora in discussione, con le valutazioni del caso da parte della dirigenza. Questo nonostante la Supercoppa italiana contro la Juventus. Ecco un possibile sostituto.

Milan, Fonseca rischia? Conceicao torna di moda: l'indiscrezione

Secondo quanto riportato da FootMercato, la dirigenza del Milan avrebbe in mente un nome in caso di licenziamento di Paulo Fonseca nelle prossime settimane. Il nome sarebbe quello di Sérgio Conceicao, ancora senza panchina dopo il suo addio dal Porto. Il Milan starebbe monitorando attentamente il caso in caso di partenza di Paulo Fonseca. Ricordiamo che il portoghese è stato tra i candidati prima dell'arrivo dello stesso Paulo Fonseca. Vedremo cosa succederà, forse subito dopo Milan-Roma di questa sera. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Roma in diretta tv o streaming >>>