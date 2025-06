Milan, addio a Kalulu: la Juventus lo riscatta ufficialmente | Calciomercato

"Un primo compleanno in bianconero da ricordare per Pierre Kalulu, difensore francese che oggi compie 25 anni e che, dopo la stagione in prestito, continuerà anche in futuro a vestire la maglia della Juventus.

Il giocatore classe 2000, arrivato dal Milan la scorsa estate, si è ritagliato da subito un ruolo da protagonista nella retroguardia bianconera, raccogliendo complessivamente 39 presenze in questa annata e segnando un gol, nel match in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

Il Diavolo incasserà 14,3 milioni più bonus fino a 3 milioni di euro — In questi giorni impegnato con la Nazionale Francese, Kalulu tornerà poi a disposizione della squadra in vista degli impegni che attendono la Juventus nelle prossime settimane. Pronto ad affrontare insieme al resto del gruppo l’avventura del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tanti auguri di buon compleanno, Pierre!". Questo recita, invece, la nota ufficiale della società di Corso Galileo Ferraris.

Dal comunicato ufficiale diramato dalla Juventus, si conoscono con esattezza le cifre definitive per l'acquisto di Kalulu dal Milan: "Corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".