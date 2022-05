Milan, accordo raggiunto per i rinnovi di Maldini e Massara

Le ultime news sul calciomercato del Milan: come viene riportato da Repubblica, accordo raggiunto per i rinnovi di Maldini e Massara

Repubblica, in edicola questa mattina, si sofferma su Paolo Maldini e Frederic Massara. Certo, se il Milan dovesse vincere lo scudetto molto del merito sarebbe di Stefano Pioli , ma guai a sottovalutare l'operato dei due dirigenti. In queste ultime settimane si parla del tricolore e della cessione della società, ma ricordiamo che Maldini e Massara hanno entrambi un contratto in scadenza a giugno.

Maldini, secondo quanto scritto dal quotidiano, avrebbe raggiunto un accordo in queste con il fondo Elliott e IvanGazidis per la sua permanenza del Milan. Stesso discorso per Massara, braccio destro del direttore dell'area tecnica e assoluto protagonista della rinascita rossonera. Rinnovo senza dubbio meritato per entrambi, visto che il Diavolo è tornato in alto dopo anni difficili. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>