Dall’Inghilterra: “Grande distanza tra Milan e Chelsea per Ziyech”

Miguel Delaney , giornalista di Indipendent.uk, riferisce di una grande distanza tra Milan e Chelsea sulla valutazione di Hakim Ziyech , obiettivo rossonero. Il marocchino classe 1992 è il principale candidato per la fascia destra di Pioli. Le due squadre continuano a trattare, ma se prima sembrava essere l'ingaggio l'ostacolo maggiore adesso c'è differenza di vedute. Il Chelsea, a quanto scrivono dall'Inghilterra, valuta Ziyech molto più di quanto offre il Milan .

Ricordiamo che i rossoneri hanno avanzato un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto (5 milioni subito, 20 per l'eventuale conferma). Ma, a quanto pare, 25 milioni sono pochi per Ziyech: le due squadre devono mettersi d'accordo. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>