Messi al PSG, ‘Le Parisien’: “Come rispetteranno il Fair Play Finanziario?”

Lionel Messi è ad un passo dal trasferimento a parametro zero al PSG. Ma in Francia sorgono dubbi sul Fair Play Finanziario. A sollevarli è il quotidiano 'Le Parisien', in un editoriale a firma di Remy Dessarts. L'imminente passaggio dell'argentino al PSG, infatti, non sembra poter rispettare i parametri imposti dalla UEFA nel 2009: "Non sappiamo ancora come il PSG rispetterà le regole del Fair Play Finanziario spendendo così tanto. Questa pioggia di stelle riunite con la maglia parigina rischia di attirare gelosie e critiche dall'Europa, in un momento in cui la crisi dovuta al Covid-19 è ancora viva; infine, per vincere la Champions League, obiettivo principale del club, sappiamo che non è sufficiente riunire grandi calciatori: bisogna che giochino bene".