Mercato – Zaniolo non ha ancora rinnovato: Juventus e Milan osservano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Nicolò Zaniolo non ha ancora rinnovato con la Roma: su di lui ci sono gli occhi di Juve e Milan

Nonostante il suo contratto con la Roma sia in scadenza nel 2024, non mancano le voci su un futuro lontano dalla Capitale di Nicolò Zaniolo . Tornato a pieno regime in questa stagione dopo le ultime due molto sofferte a causa dei gravi infortuni alle ginocchia, il numero 22 dei giallorossi non ha ancora rinnovato con il club capitolino. In questo modo, secondo 'Tuttomercatoweb.com', non mancano le squadre interessate al classe 1999, con Milan e Juventus che hanno già mostrato qualche segnale d'apprezzamento.

Così come la Juve, anche il Milan non avrebbe intenzione di spendere 50 milioni di euro per Zaniolo. A differenza dei bianconeri, però, i rossoneri non avrebbero delle contropartite da inserire in una possibile trattativa con la Roma. In ogni caso, per il Milan tutto dipenderà il cambio di proprietà. Come ben si sa, pare che il fondo Elliott venderà le quote del club al termine del campionato in corso, dunque ogni discorso relativo al mercato verrà rimandato una volta ufficializzato il closing. Milan, le top news di oggi: esclusiva Carobbi, Saelemaekers carica l'ambiente.