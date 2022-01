Calciomercato – Vlahovic è forte, ma noi ci teniamo il Milan di Elliott

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è destinato ad andare alla Juventus. Il Milan non può permetterselo, ma noi ci teniamo Elliott

Salvatore Cantone

Dusan Vlahovicsarà con ogni probabilità il grande colpo di calciomercato in questa sessione invernale della Juventus. Il club bianconero sta trattando con la Fiorentina per gli ultimi dettagli, ma non sembrano esserci dubbi sul trasferimento dell'attaccante a Torino. E' chiaro che questo colpo fa discutere e soprattutto può spostare gli equilibri del campionato, con i tifosi del Milan che sono un po' "spaventati".

A tutti sarebbe piaciuto acquistare Vlahovic ed è innegabile che sia un attaccante fortissimo. Il tifoso legittimamente vuole i giocatori migliori nella propria squadra, ma bisogna sforzarsi di guardare sul lungo periodo. Cosa comporterà l'acquisto dell'attaccante da parte della Juventus? Sicuramente delle rinunce e magari dei mancati acquisti nelle prossime sessioni di mercato. E' vero che il serbo è giovane, ma 70 milioni sono 70 milioni, soprattutto in piena emergenza coronavirus, che, come sappiamo, ha danneggiato tutte le società di calcio e non solo.

Il Milan di Elliott ha scelto una strada diversa. L'unico modo per tornare in alto è quello di crescere gradualmente, senza fare il passo più lungo della gamba. I fatti stanno dando ragione alla proprietà: certo, manca lo step finale, quello più difficile, ma il Diavolo sta ritornando competitivo (dopo anni disastrosi) e il passivo di bilancio si è ridotto. Un colpo alla Vlahovic farebbe felici tutti, ma poi ci sarebbe da guardare in faccia la realtà, con eventuali cessioni o rinunce, così come dicevamo prima.

E' per questo che ci teniamo Elliott. La strada intrapresa è quella giusta, ma serve pazienza. Certo, capiamo anche i tifosi che vogliono tornare a vincere dopo anni difficili, ma la proprietà da questo punto di vista è stata chiara sin da subito: i conti in ordine in questo momento hanno la priorità. Una volta fatto questo, si potranno anche acquistare dei top player e non solo potenziali. E' chiaro però che le regole devono valere per tutti: i bilanci devono essere in regola per tutte le società, altrimenti viene a cadere tutto il discorso. Insomma, il Milan ha scelto la strada meno battuta, ma quest'ultima può portare comunque delle grandi soddisfazioni. Sarà il tempo a dirlo.Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

