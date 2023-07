Mercato – Ufficiale: Boniface al Bayer Leverkusen. Fu accostato al Milan

Uno degli attaccanti accostati al Milan nel corso degli ultimi mesi è stato Victor Boniface. Il nigeriano, in patria considerato come il nuovo Victor Osimhen, ha disputato un'ottima stagione nella sorpresa europea Union Saint-Gilloise, e per questo motivo è finito nel mirino di diversi club. Alla fine, però, l'ha spuntata il Bayer Leverkusen.