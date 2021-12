Mercato Torino – Bremer, rinnovo vicino: cessione rimandata in estate?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gleison Bremer è pronto al rinnovo con il Torino: la sua cessione sarà rimandata in estate?

Come dichiarato in questi ultimi giorni da Urbano Cairo, Gleison Bremer è vicino a rinnovare il suo contratto con il Torino . Il difensore brasiliano, giunto alla sua quarta stagione all'ombra della Mole, quest'anno sta dimostrando di aver raggiunto una maturità tale da poter ambire ai grandi club europei. Nonostante l'interesse di alcune grandi società - tra queste anche il Milan - il classe 1997 prolungherà il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023.

Grazie a questo rinnovo, Bremer non lascerà il Torino durante la finestra invernale di mercato. Una mossa astuta da parte della società granata, la quale potrà sedersi sul tavolo delle trattative in estate chiedendo una cifra adeguata al valore reale del difensore brasiliano. Niente saldi, dunque, per chi vorrà strappare ad Urbano Cairo il forte difensore che può vantare ben 88 presenze in Serie A condite da 10 gol.