Mercato – Schira: “Milan al lavoro per blindare Leao e Theo Hernandez”

Secondo l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Milan starebbe lavorando per far rinnovare i contratti a Theo Hernandez e Rafael Leao

Diversamente da quanto sta accadendo con Franck Kessié, Rafael Leao e Theo Hernandez potrebbero rinnovare i loro contratti con il Milan. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira attraverso un post su Instagram, la dirigenza di via Aldo Rossi è al lavoro per blindare l'attaccante portoghese e il terzino francese. "AC Milan al lavoro per blindare Rafael Leao e Theo Hernandez fino al 2026 con rispettivi adeguamenti degli ingaggi", queste le parole apparse sul profilo social di Schira.