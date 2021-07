Mercato – Schira: ‘Bondo, il Nancy vuole percentuale per la futura rivendita’

Il Milan ha trovato l'accordo con Warren Bondo per il suo trasferimento in rossonero ma non con il Nancy, detentore del suo cartellino

Enrico Ianuario

Pochi giorni fa il Milan ha trovato un accordo triennale, con opzione per le due stagioni successive, con il giovane talento francese del Nancy Warren Bondo. Non c'è, però, ancora l'accordo con il club francese. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, i rossoneri hanno offerto 700mila euro più tanti bonus facilmente raggiungibili, in maniera tale che si possano raggiungere i due milioni di euro chiesti inizialmente dai biancorossi. Oltre a ciò, la società che detiene il cartellino del classe 2003 vorrebbe una base fissa più alta oltre che ad una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.