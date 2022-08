Calciomercato Milan – Ziyech, Ten Hag lo vuole allo United: le ultime news

All'inizio di questa sessione di calciomercato, il Milan ha indicato come priorità quella di rinforzare la trequarti. Il nome in cima alla lista è sempre stato Charles De Ketelaere, portato a Milanello dopo una trattativa a tratti estenuante. Tra i nomi emersi in orbita rossonera c'è sicuramente Hakim Ziyech, ma l'acquisto del belga potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Il marocchino piace molto ma, al momento, il suo arrivo sembra difficile, soprattuto considerando la presenza di Junior Messias e Alexis Saelemaekers nel suo ruolo.