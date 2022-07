Mercato Milan – Ziyech, Roc Nation coinvolta per risolvere la trattativa

Hakim Ziyech , calciatore del Chelsea, è uno dei grandi obiettivi di calciomercato del Milan . I rossoneri, come noto, hanno come priorità quella di rinnovare la trequarti e hanno puntato il marocchino per offrire a Stefano Pioli un'alternativa di grande qualità. Ci sono alcuni ostacoli nella trattativa per portare il giocatore a Milano: l'ingaggio, pari a 6 milioni a stagione, e la formula giusta da trovare con il Chelsea.

Stando a quanto riferisce il quotidiano inglese 'Evening Standard' ci sarebbe una novità importante: Roc Nation sarebbe entrata in gioco per portare a termine l'operazione. L'agenzia discografica fondata dal cantante Jay-Z, che si occupa anche di gestire gli interessi di alcuni calciatori, sarebbe coinvolta in primo piano. Il Milan vorrebbe convincere il Chelsea a mettere in piedi un'operazione simile a quella che ha riportato Romelu Lukaku all'Inter, ma per il momento i 'Blues' vogliono un diritto o un obbligo di riscatto per sbloccare l'affare. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>