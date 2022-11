Mercato Milan – Dalla Germania: “Ziyech potrebbe restare in Premier”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Germania, Hakim Ziyech potrebbe continuare a giocare in Premier League

Hakim Ziyech potrebbe tornare nuovamente nei pensieri del Milan. Il calciatore non sta trovando spazio nel Chelsea, dunque potrebbe lasciare i 'blues' nel mercato di gennaio. Non arrivano, però, grandi notizie dalla Germania. Secondo quanto riferisce 'Express', il marocchino potrebbe sì cambiare maglia, ma restare in Premier League. Su di lui, infatti, ci sarebbe l'interesse del Tottenham di Antonio Conte.