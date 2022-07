Mercato Milan, Ziyech parte con il Chelsea per gli USA

Il passaggio di Hakim Ziyech al Milan in questo calciomercato a quanto pare non è così imminente. Il marocchino classe 1993 del Chelsea, che ieri ha lasciato il proprio storico procuratore per rappresentarsi da solo, è infatti partito con i compagni alla volta degli Stati Uniti d'America, dove disputerà alcune amichevoli e continuerà la preparazione. Sembrava che potesse restare a casa per non rischiare infortuni e perché vicino a una cessione, ma evidentemente così non è. La partenza è stata certificata dallo stesso Ziyech sul proprio profilo Instagram poco fa. La faccia non è tra le più felici. Ecco il post. Intanto ha parlato Adli: le sue prime parole da milanista >>>