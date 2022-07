Mercato Milan – Ziyech in salita: problemi ingaggio e carattere particolare

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, parla di uno dei nomi accostati al Milan con più insistenza nelle ultime settimane: Hakim Ziyech . I rossoneri hanno individuato nel marocchino il giocatore ideale che possa collocarsi sull'esterno destro d'attacco e regalare a Stefano Pioli gol e assist. Stando a quanto riferisce la 'Rosea', però, le percentuali di riuscita dell'operazione non sono aumentate.

Al netto dell'interesse tecnico, restano alcuni problemi non di poco conto. Innanzitutto, come noto, quello dell'ingaggio, che rappresenta un ostacolo importante. Da non sottovalutare, inoltre, un carattere particolare che potrebbe andare a cozzare con l'armonia del giardino felice di Stefano Pioli. Infine una tendenza a rientrare con il sinistro al centro del campo che lo porterebbe ad abitare le stesse zone di Charles De Ketelaere. Per questo motivo la 'Gazzetta' evidenzia come sia difficile che i due arrivino insieme. Con il belga sarebbe meglio un giocatore che accelera, riempie la fascia destra e lì fa la differenza. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato