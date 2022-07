Mercato Milan – Valencia su Bakayoko, ma il Chelsea si mette di traverso

Tiémoué Bakayoko nel mirino del Valencia . Le indiscrezioni de L'Équipe vengono confermate anche da calciomercato.com, che rivela un tentativo del Milan negli scorsi giorni per provare a lavorare al passaggio del francese ai Murcielagos. Il centrocampista non rientra nei piani di Stefano Pioli ma, al contrario, è molto apprezzato da Gennaro Gattuso .

L'interruzione del prestito con un anno di anticipo e la cessione di Bakayoko al Valencia sarebbe la soluzione migliore per tutti. La situazione economica degli spagnoli, però, non lascia molto margine di manovra visto l’ingaggio (4,6 milioni di euro lordi) e il costo del cartellino del centrocampista francese. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.