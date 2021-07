Mercato Milan – Ufficiale il ritorno di Brahim Diaz: il comunicato del Real

Brahim Diaz è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: la conferma arriva anche dal Real Madrid attraverso un comunicato

Brahim Diaz è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il fantasista spagnolo ha fatto ritorno nella Milano rossonera dopo aver disputato l'ultima stagione in prestito alla corte di Pioli. Il suo passaggio è stato reso noto anche dal Real Madrid attraverso un comunicato. "Il Real Madrid e il Milan hanno trovato un accordo per la cessione del giocatore Brahim Diaz per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno del 2023", questo è quanto si legge sul sito dei 'blancos'. Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia