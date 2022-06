Mercato Milan – Caccia al trequartista: in pole il nome di De Ketelaere

Charles De Ketelaere è il principale obiettivo di mercato del Milan per rinforzare la trequarti: attenzione, però, ad altri profili

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato in entrata del Milan. In particolar modo, il quotidiano romano si focalizza sulla trequarti, frazione del campo in cui il club di via Aldo Rossi dovrà inevitabilmente apportare delle modifiche. La priorità, però, è ufficializzare i rinnovi dei contratti di Maldini e Massara, cosa che dovrebbe verificarsi entro la fine di questa settimana. Dopodiché, il Diavolo inizierà a fare sul serio anche in ambito calciomercato.

Tornando alla trequarti, il nome caldo è quello di Charles De Ketelaere. Nonostante ci siano dei rumors circa un possibile interesse del Milan per Dybala, al momento non c'è una trattativa tra il club e l'agente del calciatore. Inoltre l'argentino chiede uno stipendio notevole, mentre i rossoneri vorrebbero virare su un profilo forte ma con uno stipendio decisamente inferiore rispetto a quello che chiede la Joya. Ciò rispecchia perfettamente il calciatore in forza al Club Brugge, anche se i belgi chiedono ben 30 milioni di euro.

Nonostante i 21 anni, De Ketelaere può vantare già buona esperienza in campo internazionale. Fa gola a parecchie squadre, specialmente in Premier League, mentre in Italia è il Milan la squadra che ha mostrato più interesse. Il classe 2001 è nel giro della Nazionale belga e con il Bruges, nella passata stagione, ha segnato 14 gol e fornito 7 assist in 31 presenze. Nonostante abbia migliorato notevolmente in fase realizzativa, è nel ruolo di trequartista che si sente più a suo agio. Come detto prima, la valutazione del giocatore è alta dunque attenzione alle alternative.

Tra queste c'è il suo compagno di squadra Noa Lang. Il Milan che lo vedrebbe più da esterno sinistro anche se può essere adattato nel ruolo di trequartista. Un altro nome accostato al Diavolo negli ultimi giorni è quello di Traore del Sassuolo, anche se il Sassuolo chiede circa 30 milioni di euro. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?