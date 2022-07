Mercato Milan – Trequarti, il budget è tutto per De Ketelaere: le ultime

Secondo il noto quotidiano il Milan, per la sessione estiva di mercato, potrà contare su un budget di 50 milioni di euro . Cifra che potrà essere aumentata con le cessione dei vari esuberi presenti nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Sistemato l'attacco con Divock Origi , il Milan vuole fare un giocatore per reparto: un difensore, un centrocampista, un trequartista e un'ala destra. Ma l'investimento per eccellenza Maldini lo vuole riservare proprio al belga , che dovrebbe aumentare la qualità mostrata da Brahim Diaz nella scorsa stagione.

I numeri e l'età sono dalla sua parte: il classe 2001, nella stagione appena conclusa, ha messo a segno ben 18 gol e fornito 10 assist. Il Milan potrebbe decidere di investire 30-35 milioni per il ragazzo, ma il Brugge oppone resistenza perché sa che tra un anno potrebbe valere il doppio. E il Milan sa che tra un anno, a 70 milioni di euro, non potrebbe competere con le superpotenze europee per accaparrarselo. Per questo l'unico momento per prendere De Ketelaere è oggi e il Milan ha intenzione di provarci. Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato