Mercato Milan – Trattativa avanzata con la Spal per il prestito di Colombo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Milan e Spal sono vicine per la cessione in prestito del giovane attaccante Lorenzo Colombo

Il futuro di Lorenzo Colombo non sarà al Milan, o almeno per questa stagione. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', il giovane attaccante è pronto ad una nuova sfida in Serie B. Sul centravanti classe 2002 ci sarebbe il forte interesse della Spal, club che sarebbe vicinissimo a chiudere con i rossoneri per il prestito del calciatore. Si tratterebbe della sua seconda avventura nel campionato cadetto, in quanto ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione indossando la maglia della Cremonese. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime