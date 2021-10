Mercato Milan – Tra entrate e uscite, ecco le possibili operazioni a gennaio

Dopo essersi reso protagonista durante il calciomercato estivo, il Milan inizia a pianificare il futuro. Nonostante il Diavolo abbia effettuato undici operazioni in entrata in estate, la dirigenza di via Aldo Rossi pensa già alle possibili mosse da attuare a gennaio. Tanti i nomi in questione che possono andare a sposare la causa rossonera, ma c'è anche chi potrebbe dire addio a Stefano Pioli e i suoi compagni. Ecco il punto sulle possibili operazioni del Milan durante il mercato invernale secondo 'Gazzetta.it'.