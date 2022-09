MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ultimo giorno con Vranckx e Dest

Siamo vicini al traguardo della sessione estiva del calciomercato. Ultimo giorno frenetico per quanto riguarda il Milan, che ha sottoposto alle visite mediche Aster Vranckx e Sergino Dest. Ancora da valutare il futuro di Tiemoué Bakayoko: rescinderà il contratto o no? Intanto dall'Inghilterra non smettono di accostare Cristiano Ronaldo al Diavolo. Nelle prossime schede le Top News di oggi!