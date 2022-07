MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ufficiale una cessione, novità Tanganga

Due giovani calciatori del Milan vanno alla ricerca di fortuna in altre piazze: Marco Nasti va in prestito al Cosenza, Frank Tsadjout lascia i rossoneri a titolo definitivo. La situazione Charles De Ketelaere non si sbloccherà nell'immediato, ma la fumata bianca potrebbe presto arrivare. Infine occhio alla novità per Japhet Tanganga: è lui il difensore scelto da Paolo Maldini e Frederic Massara? Nelle prossime schede le Top News di oggi!