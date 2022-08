MERCATO MILAN E TOP NEWS – Spunta Pulisic. Offerta per Onyedika

Ultime settimane di calciomercato per un Milan che punta a colmare le ultime lacune della rosa. La dirigenza si sta concentrando sull'acquisto di un nuovo centrocampista, con Raphael Onyedika in pole position. Iniziata la trattativa con il Midtjylland: c'è l'offerta rossonera. Sandro Tonali va verso il recupero per la gara di Serie A contro l'Atalanta, ma attenzione all'ultima idea proveniente dall'Inghilterra: spunta il nome di Christian Pulisic. Nelle prossime schede le Top News di oggi!